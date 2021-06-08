Москва, , 19:36 — REGNUM Россия не отказывается от диалога с Североатлантическим альянсом, но позитивной повестки для заседания Совета Россия-НАТО сейчас нет, заявил 8 июня журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

При этом он подчеркнул, что ранее Россия никогда не отказывалась от диалога с НАТО.

«От диалога мы не отказываемся. Но говорить о проведении заседания Совета Россия-НАТО пока не реалистично, позитивной повестки дня нет», — цитирует его слова «Интерфакс».

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс так и не получил от России положительный ответ на предложение созвать Совет Россия-НАТО.

В то же время он заявил, что Североатлантический альянс не отказывается от своей стратегии сочетания диалога и «сдерживания» России.

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