Москва, 8 июня, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Определены финалисты конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы"-2021. Как сообщили организаторы мероприятия, в финал вышло 30 работ в десяти номинациях. Победители будут определены на церемонии награждения, которая пройдет 21 июня в московском театре Et Cetera.

Конкурс «ТЭФИ-Летопись Победы» 30 работ вышли в финал конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы»

В номинации «Телевизионный художественный фильм» финалистами стали фильмы «Подольские курсанты» (ООО Студия «ВоенФильм», канал-вещатель IVI, г. Москва), «Война Анны» (ООО «САГа», канал-вещатель «Первый канал», г. Москва), «Сестрёнка» (ЗАО «Мотор фильм студия», канал-вещатель «Россия-К», г. Москва). В номинации «Телевизионный художественный сериал» выдвинуты фильмы «Черное море» (ООО «Стар медиа дистрибьюшн», канал-вещатель «Россия 1», г. Москва), «Алекс Лютый» (АО «Телекомпания НТВ», «Амедиа Продакшн», канал-вещатель НТВ, г. Москва), «Диверсант, Крым» (АО «Первый канал», ООО «Кинокомпания «Дивера Фильм», канал-вещатель «Первый канал», г. Москва).

В номинации «Телевизионный документальный фильм» представлены «Ржев. Прививка от войны» (ООО «Скайфёст», канал-вещатель «Моя Планета», г. Москва), «Мы в садовника играли…» (ООО «Контраст», канал-вещатель ОТВ, г. Одинцово), «После бани» (специальный проект «Победители», ООО «ТРК «СТУДИЯ-41», г. Екатеринбург, канал-вещатель «СТУДИЯ — 41», г. Екатеринбург). В номинации «Телевизионный короткометражный фильм» — «Мамины шпильки» (ООО «СЕКОНД ФЛООР"/ООО «Иннер Грэвити Пикчерз», канал-вещатель VIMEO, г. Москва), «Память. По следам Холокоста» (ООО «ГОЛД МЕДИУМ», канал-вещатель «Россия — К», г. Москва), «Ваш Ваня» (Меркулова Анастасия, канал-вещатель START, г. Москва). Финалисты в номинации «Информационный сюжет» — «Образы Победы». Плакаты времен Великой Отечественной войны» (АО «Первый канал», канал-вещатель «Первый канал», г. Москва), «Поисковики поднимают пропавший бомбардировщик ПЕ-2» (филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Псков», г. Псков, канал-вещатель «Россия 1», г. Псков), «Григорий Булатов: неудобный герой» (филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Вятка», г. Киров, канал-вещатель «Россия-24», г. Киров).

Среди финалистов в номинации «Репортер» — Екатерина Юрганова («Рассказы о войне. Пять цветов. Николай Полецкий. Красный», ГП КО «Региональный Медиахолдинг «Кузбасс», г. Кемерово, канал-вещатель «10 канал», г. Новокузнецк), Владислав Чухров («Зайцев. Отступать некуда», АО «Обл-ТВ», г. Челябинск, канал-вещатель «Первый областной», г. Челябинск), Сергей Загацкий «Фронтовые письма. Гвардейское» (филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург, канал-вещатель «Россия 1», г. Санкт-Петербург).

Финалистами в номинации «Режиссер телевизионного фильма/сериала» стали Александр Капков (фильм «Лиля» из цикла «Прекрасный полк», ООО «ТВ Студия Август», канал-вещатель «Ратник», г. Москва), Алексей Федорченко («Война Анны», ООО «САГа», канал-вещатель «Первый канал», г. Москва), Виктория Фанасютина («Солдатик», ООО «ДжемСтудия», канал-вещатель «Россия 1», г. Москва). Как «Оператор телевизионного фильма/сериала» номинированы Алишер Хамидходжаев («Война Анны», ООО «САГа», канал-вещатель «Первый канал», г. Москва), Сергей Мачильский («Бомба», ООО «Мармот-фильм», канал-вещатель «Россия 1», г. Москва), Михаил Агранович («Сестренка», ЗАО «Мотор фильм студия» канал-вещатель «Россия — К», г. Москва).

В номинации «Лучшая актриса телевизионного художественного фильма/сериала» выдвинуты Екатерина Вилкова («Черное море», ООО «Стар медиа дистрибьюшн», канал-вещатель «Россия 1», г. Москва), Марта Козлова («Война Анны», ООО «САГа», канал-вещатель «Первый канал», г. Москва), Дарья Урсуляк («Солдатик» ООО «ДжемСтудия», канал-вещатель «Россия 1», г. Москва). Как «Лучший актер телевизионного художественного фильма/сериала» номинированы Александр Михайлов («Сто дней свободы», «Марс Медиа Энтертейнмент», «Амедиа Продакшн», канал-вещатель «Победа», г. Москва), Александр Баргман («Клятва», ООО «Кинопрограмма «XXI век», г. Москва, канал-вещатель «Первый Крымский», г. Симферополь), Сергей Пускепалис («Алекс Лютый», АО «Телекомпания НТВ», «Амедиа Продакшн», канал-вещатель НТВ, г. Москва).

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.