Мадрид, , 19:13 — REGNUM Руководство мадридского «Атлетико» предложило «Манчестер Сити» 26-летнего испанского центрального полузащитника Сауля Ньигеса в обмен на контракт атакующего полузащитника сборной Португалии Бернарду Силвы. Об этом 8 июня сообщило издание The Times.

В прошедшем сезоне Сауль сильно сдал, из-за чего руководство «матрасников» приняло решение выставить футболиста на трансфер. В 33-х матчах испанской Примеры Сауль Ньигес отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Бернарду Силва в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2020/21 набрал 2+6 очков по системе гол+пас. В рамках Лиги Чемпионов у футболиста один гол и две результативные передачи в тринадцати матчах.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 70 миллионов евро, Сауля Ньигеса — в 55 миллионов евро.