Киев, , 19:17 — REGNUM Глава правления энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сегодня, 8 июня, отправился в Вашингтон добиваться введения санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток-2».

Как сообщил прессе представитель компании Максим Белявский, главная цель делегации «Нафтогаза» в Вашингтоне — убедить американских сенаторов подать новые изменения в законодательство, которые будут требовать применения американских санкций непосредственно для Nord Stream 2 AG и её управленцев.

ИА REGNUM напоминает, что 2 июня в Киеве сенатор Конгресса СШАДжин Шахинзаявила, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции в отношении СП-2 в этом году. Шахин заявила украинской прессе, что в Конгрессе США существует двухпартийная оппозиция к проекту «СП-2» и «невосприятие его завершения».