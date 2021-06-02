Киев, , 15:37 — REGNUM Сенатор Конгресса США Джин Шахин заявляет, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» (СП-2) в этом году.

Об этом Шахин заявила на брифинге в Киеве 2 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что до брифинга сенатор, представляющая Демократическую партию, провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Шахин заявила прессе, что в Конгрессе США существует двухпартийная оппозиция к проекту «СП-2» и «невосприятие его завершения».

«Завершение этого проекта даст России мощное оружие, которое может быть использовано против Европы и Украины. Мы и в дальнейшем будем рассматривать средства, каким образом повлиять на завершение этого проекта, а также на его дальнейшую эксплуатацию», — заявила она.

Сенатор подчеркнула, что завершение строительства «СП-2» ещё ничего не означает, поскольку перед запуском в эксплуатацию газопровод должен получить целый ряд разрешений и лицензий. Также она отметила, что осенью в Германии состоятся выборы, итоги которых вполне могут повлиять на реализацию проекта в пользу украинской позиции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня советник министра энергетики УкраиныЕлена Зеркаль заявила, что США ещё окончательно не отказались от санкций против «Северного потока-2».