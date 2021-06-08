Гаага, Нидерланды, , 18:41 — REGNUM Восемь свидетелей заявили на суде по делу о катастрофе рейса МН17 2014 года, что видели пуск по лайнеру ракеты из ЗРК «Бук», передаёт 8 июня Русская служба BBC.

Отмечается, что в защиту версии, согласно которой самолёт был сбит из «Бука», выступили свидетели совместной следственной группы (JIT). Они утверждают, что слышали пуск ракеты и видели её в районе населённого пункта Снежное (ДНР).

Читайте также: В МИД РФ уличили Гаагу в попытках оправдать Киев по делу рейса МН17

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слушания по существу по делу MH17 начались в Окружном суде Гааги накануне, 7 июня. Нидерланды продвигают проукраинскую версию о том, что самолёт с пассажирами сбили ополченцы ДНР ракетой 9М38М1.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нидерландах начались слушания по делу о крушении рейса MH17