Вашингтон, , 18:32 — REGNUM США сохранят сильное присутствие в Афганистане даже после вывода своих войск из этой страны, заявил 8 июня в сенате глава госдепа Энтони Блинкен.

По его словам, США и их сателлиты смогут сохранить в Афганистане сильное дипломатическое присутствие.

«Несмотря на то, что мы выводим наши войска из Афганистана, сами мы не уходим. Мы намерены сохранить сильное присутствие, в том числе на уровне посольства. Другие страны намерены делать то же», — сообщил Блинкен, выступая в сенате США.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Центральное командование ВС США заявило о выводе более чем 50% своих войск из Афганистана.

Напомним, Вашингтон заявляет, что до 11 сентября 2021 года закончит вывод своих войск из Афганистана.

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