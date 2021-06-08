Нижний Новгород, , 17:58 — REGNUM Власти Нижнего Новгорода планируют ограничить скорость передвижения на самокатах. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев, передает «В городе N» сегодня, 8 июня.

По словам градоначальника, ограничения могут затронуть только некоторые пешеходные улицы столицы Приволжья.

Глава муниципалитета положительно отозвался об электросамокатах, подчеркнув, что «это экологичный и современный транспорт, который присутствует во всех крупных городах России и Европы, поэтому запрещать его нет никакого смысла».

Вместе с тем чиновник отметил, что в последнее время жители города всё чаще жалуются на несоблюдение катающимися на электросамокатах гражданами техники безопасности, в результате чего могут пострадать пешеходы, которые должны иметь приоритет на тротуарах.