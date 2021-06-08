Краснодар, , 17:32 — REGNUM Не менее 11 млн тонн зерна рассчитывают получить в хозяйствах Краснодарского края в 2021 году, сообщили 8 июня в пресс-службе администрации края. К уборке урожая в регионе приступят уже в ближайшее время.

«В этом году погода позволяет рассчитывать на хороший урожай. Ожидаем, что он будет не ниже, чем в 2019 году — примерно 11 млн тонн зерна без кукурузы и риса. В крае сильные ученые, аграрии применяют передовые технологии возделывания. Все это позволит получить востребованное на рынке высококачественное продовольственное зерно», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что регион обладает достаточными мощностями для хранения урожая — 44 хлебоприемных предприятия способны единовременно вместить 4,3 млн тонн зерна, около 8,2 млн тонн могут принять сельхозпроизводители.

На данный момент в регионе приступили к уборке многолетних трав на корма, в ближайшее время начнется уборке зерновых колосовых и зернобобовых.