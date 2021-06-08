Воронеж, , 16:42 — REGNUM Владимир Кадурин покинул пост руководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области, сообщили 8 июня в пресс-службе правительства региона.

Кадурин сообщил о своём намерении освободить должность руководителя департамента на встрече с губернатором Александром Гусевым, глава региона решение поддержал.

В ходе встречи глава региона также поздравил Кадурина с присвоением ему Почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» и вручил ему удостоверение. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Кадурин руководил департаментом физической культуры и спорта региона с 2018 года, до этого, с 2013 года, возглавлял управление физической культуры и спорта Воронежской области.