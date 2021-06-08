Таллин, 8 июня 2021, 16:36 — REGNUM Инициированный оппозиционными партиями «Отечество» (Isamaa) и Эстонской консервативной национальной партией EKRE вотум недоверия министру обороны Калле Лаанету провалился. Об этом сообщила пресс-служба парламента Эстонии Рийгикогу, где во вторник, 8 июня, прошло голосование.
За выражение недоверия главе оборонного ведомства проголосовали 42 депутата Рийгикогу, против — 57.
«За» проголосовали депутаты от Isamaa и EKRE, а также еще от одной оппозиционной Социал-демократической партии. Против были представители правящей коалиции — Реформистской и Центристской партий. Не голосовали два депутата — центристы Андрей Коробейник и Виктор Васильев.
Isamaa и EKRE обвиняли министра в «обмане Рийгикогу» по поводу оборонного бюджета и причин его сокращения. Снижение расходов на оборону оппозиции назвала ударом по национальной безопасности и усложнением геополитического статуса страны.