Минск, , 16:25 — REGNUM Суд Партизанского района Минска отказал в жалобе на задержание и арест с содержанием в СИЗО КГБ гражданина России Егора Дудникова. Его обвиняют в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии).

По версии обвинения, задержанный 5 мая в Минске Егор Дудников помогал политическим оппонентам Александра Лукашенко, озвучивая их видеоматериалы. Тем самым, считают белорусские правоохранители, гражданин России совершил преступное деяние.

Егора Дудников проработал в Минске около года. Он зарабатывал озвучиванием рекламы, мультфильмов и другой аудиовизуальной продукции.

Напомним, также в СИЗО КГБ находится гражданка России София Сапега — её задержали 23 мая в Минске вместе с Романом Протасевичем в результате инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. Сапега дала признательные показания в совершении действий, которые белорусские правоохранители трактуют как преступные.