Санкт-Петербург, 8 июня, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Холодная вода затопила проезжую часть Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Движение на месте временно перекрыто. Об этом 8 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Группа в «ВК» «ДТП и ЧП СПб» Холодная вода остановила движение по Свердловской набережной в Петербурге

Сообщение об утечке на горячую линию Водоканала Санкт-Петербурга поступило днем 8 июня. По сообщениям очевидцев, на проезжую часть возле дома 34 по Свердловской набережной произошло вытекание холодной воды.

«В данный момент на адресе работают две бригады Водоканала. В 15:45 вытекание локализовано», — уточнили в ГУПе.

В настоящий момент временно перекрыто движение транспорта от улицы Ватутина в сторону Пискаревского проспекта. Ограничение движения продлится до устранения технологического нарушения.