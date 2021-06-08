Дмитров , Московская область, , 16:19 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 июня посетил Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения.

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Глава правительства ознакомился с работой центра, побеседовал с постояльцами. Учреждение создано в 1996 году, оно является многопрофильным и предоставляет социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам Дмитрова и Московской области.

Как сообщает пресс-служба правительства, в структуре центра работает стационарное отделение «Дом-интернат малой вместимости», отделения социального обслуживания на дому, спецотделение социально-медицинского обслуживания, отделение активного долголетия, отделение доставки в медорганизации граждан старше 65 лет.

В правительстве отметили, что в здании созданы условия для безбарьерной среды, работает современное реабилитационное оборудование, созданы условия для реабилитации и досуга. Услугами центра с начала 2021 года воспользовались 550 жителей Подмосковья.