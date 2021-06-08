Краснодар, , 16:14 — REGNUM Житель Воронежа, обвиняемый в повреждении мемориального комплекса «Малая земля» в Новороссийске, предстанет перед судом, сообщили в Следственном комитете 8 июня.

По версии следствия, 22 мая 20-летний приезжий, в состоянии алкогольного опьянения, в полуобнажённом виде, находясь на территории мемориального комплекса, увековечивающего память о погибших в период Великой Отечественной войны «Малая земля» в городе-герое Новороссийске, бросал в него стеклянные бутылки. В результате был поврежден верхний слой плит мемориала. Мужчина сам опубликовал запись в одной из социальных сетей.

Мужчина в ходе следствия полностью признал свою вину, он находится под арестом. В настоящее время расследование дела завершено, оно готовится к передаче в суд.