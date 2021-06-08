Москва, , 15:22 — REGNUM Законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины укрепляет эту страну на националистических и неонацистских позициях. Об этом 8 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство — не претендуйте на равные права с «украинской» нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего «национального» государства», — написала Захарова в своём-телеграм канале, уточнив, что под действие этого закона подпадают миллионы человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который должен определять права коренных народов и принципы их реализации. Проект был помечен как неотложный.

Проект закона «О коренных народах Украины», внесенный в Раду украинским президентом Владимиром Зеленским, не включает русских в перечень коренных народов страны.

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