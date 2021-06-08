Москва, 8 июня 2021, 15:22 — REGNUM Законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины укрепляет эту страну на националистических и неонацистских позициях. Об этом 8 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который должен определять права коренных народов и принципы их реализации. Проект был помечен как неотложный.
Проект закона «О коренных народах Украины», внесенный в Раду украинским президентом Владимиром Зеленским, не включает русских в перечень коренных народов страны.
Читайте также: Украине предложили принять закон, что Земля не входит в Солнечную систему