Ново-Огарево, Московская область, , 15:21 — REGNUM Российские дома-интернаты сработали гораздо эффективнее в отношении защиты людей от коронавируса, чем учреждения во многих других странах, в том числе европейских. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций.

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«В целом, хочу сказать, по учреждениям подобного рода в Российской Федерации ситуация была гораздо лучше, чем в странах с развитыми системами медицины, в том числе в европейских странах», — заявил Путин.

«Почему так произошло? Благодаря чему? Благодаря вам! И таким сотрудникам, как вы. Действительно, этот карантин тяжёлый, постоянная работа, смены непрекращающиеся и так далее, самоотверженный труд во имя человека, во имя тех людей, ради которых вы работаете, привёл к такому результату», — указал он.