Варшава, , 15:21 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала TVP Info назвал главную цель военных учений Войска Польского Dragon-21, проходящих со 2 июня на востоке республики.

«Главная цель учений Dragon-21 — это проверка боеспособности 18-й механизированной дивизии, задачей которой является защита восточной границы Польши. Правительство намерено восстановить позиции армии в восточной Польше, потому что для нас именно безопасность на восточных рубежах является приоритетом», — сообщил Блащак.

Блащак напомнил, что в рамках данных учений совершенствуются элементы взаимодействия нескольких родов войск, в том числе военно-морского флота, оперативных войск и войск территориальной обороны. Предметом учений также является деятельность в киберпространстве.

Тактические учения Dragon-21 — это крупнейшее учебное мероприятие польской армии. В учениях участвуют около 9,4 тысяч польских солдат и около 800 единиц различной военной техники. Они продлятся до 18 июня.