Ново-Огарево, Московская область, , 15:08 — REGNUM Российское государство должно поощрять работников социальной сферы, в том числе специальными знаками и наградами. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций.

Следите за развитием событий в трансляции: «День соцработника в России: поздравления и встречи – все новости»

«Действительно, никакая награда не может в полной мере отразить то уважение, которое вызывает ваша практически каждодневная работа у людей. Конечно, любая награда — это признание со стороны государства, и она должна быть. Но это восприятие вас как особенных людей, чутко чувствующих чужую боль и готовых потратить годы своей жизни на то, чтобы помочь ближнему — вот это особое отношение к вам со стороны граждан России, это самое главное. Поверьте мне, что оно в каждом нашем сердце присутствует, такое отношение к вам и к вашей работе», — заявил Путин.

«Но что касается госнаград и вообще ведомственных наград, на мой взгляд, это есть у нас. У нас ведь есть и орден Пирогова, и медаль Луки Крымского недавно введённые. Мне казалось, они распространяются на социальную сферу — если это не так, мы это обязательно сделаем», — продолжил он.

Президент также напомнил, что существует и ведомственная награда — звание заслуженного работника социальной сферы, — и другие ведомственные грамоты.«Я вам обещаю, что обязательно посмотрю с коллегами, на этот счёт поговорим. И надо сделать так, чтобы люди, работающие в той сфере, которую мы сегодня обсуждаем, чтобы чувствовали, что государство не просто заботится и какие-то хоть небольшие, но деньги выделяет, чтобы поддержать… но и есть такой способ морального поощрения и признания со стороны государства в виде наград», — подчеркнул Путин.