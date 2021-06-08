Белгород, , 14:55 — REGNUM Граждане, пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС, могут больше не предоставлять справки для получения льгот в Белгородской области. Все данные собрали в единый электронный реестр, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе правительства региона.

Подтверждающую справку о месте жительства отменили для тех, кто жил в зонах радиации после аварии на Чернобыльской АЭС до 2 декабря 1995 года или живёт там по-прежнему не менее четырёх лет. Это Старооскольский, Алексеевский и Новооскольский городские округа, а также Ровеньский, Красненский и Чернянский районы Белгородской области. Жители этих муниципалитетов должны были несколько раз в год, подтверждать своё право на получение льгот. Теперь данные в единый электронный реестр, который ведут органы соцзащиты.

«Внедрение электронного реестра как минимум сократит походы людей в органы соцзащиты — это уже значительная экономия времени. Но ситуации, когда за справкой нужно идти, всё же останутся. Пока перевести полностью весь процесс в электронный вид не получается — не позволяет закон. Но мы работаем над этим совместно с федеральными ведомствами», — отметил первый заместитель губернатора — начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Соответствующее постановление вступило в силу с 1 июня 2021 года. Выписку из реестра в случае необходимости также можно получить в любом МФЦ области в день обращения.