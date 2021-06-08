Ново-Огарево, Московская область, , 14:49 — REGNUM Главы субъектов РФ не должны забывать о поддержке Красного креста. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций.

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«Если одно из ограничений — это недостаток помещений, подходящий для организации этой работы, то я хочу напомнить главам субъектов Российской Федерации, что это их обязанность, начиная с 1996, по-моему, года, когда вышел указ президента Российской Федерации, где вменено было руководителям регионов поддерживать деятельность Красного креста и оказывать помощь в том числе в выделении необходимых помещений», — заявил Путин.

«Я попрошу и полпредов президента обратить на это внимание и проработать с руководителями регионов этот вопрос», — подчеркнул он.