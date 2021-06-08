Ново-Огарево, Московская область, , 14:45 — REGNUM Красный крест переходит к новому этапу своей деятельности в России в связи с новыми вызовами, которые стоят перед страной. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций.

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«Большая история. В 1921 году, по-моему, был уже советский этап, и с тех пор Красный крест пользуется постоянной, большой поддержкой со стороны государства, и сам проводит большую очень работу», — заявил Путин.

«Сейчас одно из направлений деятельности — это подготовка кадров по тем направлениям, которые вы обозначили. Это очень важно. Я надеюсь, что вновь избранное руководство Красного креста в России адекватно отреагирует на задачи, которые стоят перед страной. Вы сами упомянули, что произошло обновление кадрового состава. Я новому руководству — это действительно молодые люди — желаю всего самого доброго, успехов в вашей работе», — указал он.