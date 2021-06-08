Сухум, , 14:38 — REGNUM Разведчики военной базы Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России в Абхазии провели боевые учения, на которых отработали поиск и ликвидацию условного противника в условиях горно-лесистой местности. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ЮВО.

По данным пресс-службы, российские военнослужащие в ходе учений вывели из строя средства связи «противника», выявили возможные маршруты передвижения «диверсантов», устроили засады и «уничтожили» их с применением снайперского стрелкового оружия под прикрытием бронетехники.

«Снайперские пары совершенствовали навыки маскировки с использованием природного ландшафта, подручных средств и штатных средств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в учениях принимали участие более 100 разведчиков, использовалось около 30 единиц техники, включая разведывательно-патрульные машины «Дозор», бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг».

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