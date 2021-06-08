Белград, , 14:34 — REGNUM Реформа конституции Сербии, которая проводится под диктат Евросоюза не поспособствует укреплению правового государства. Об этом говорится в сообщении Сербской радикальной партии, опубликованном 8 июня, в котором от властей страны требуется остановить процесс внесения дополнений в основной закон страны.

«Конституцию Сербии нельзя менять как регламент управления многоквартирным домом — как кому заблагорассудится. Несерьезно менять конституцию по частям, особенно если предлагаемые изменения не идут на пользу демократии», — цитирует агентство «Бета» сообщение партии.

По мнению Сербской радикальной партии, власти страны «не должны принимать вредительские законы под предлогом вступления Сербии в ЕС». Предлагаемая процедура выборов судей и прокуроров вне парламента ни в коем случае не обеспечит независимость судебной власти, подчеркивается в сообщении.

«Выборы судей и прокуроров в парламенте, на открытом заседании, несомненно, намного лучше, чем принятие решения на закрытом заседании Верховного совета судей и Верховного совета прокуроров, которые состоят из десяти членов, назначенных парламентом», — полагают представители Сербской радикальной партии.

Напомним, что парламент Сербии 7 июня проголосовал за внесение дополнений в конституцию Сербии. Предлагаемые дополнения касаются положений, регулирующих функционирование судебной власти. Спикер парламента Ивица Дачич ранее заявил, что процесс реформы конституции одобрила Венецианская комиссия.