Оренбург, , 15:18 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 8 июня встретился с лучшими работниками системы социальной защиты населения региона. Он вручил дипломы и нагрудные знаки 20 победителям областного этапа конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания Оренбургской области — 2021».

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«В системе социальной защиты населения области сегодня работают около 8 тысяч специалистов. Людей, которые любят свою профессию и приходят на помощь всем, кто нуждается в поддержке и сочувствии. Ваша работа связана с огромной ответственностью, ведь от предоставления социальных гарантий во многом зависит благополучие людей. Благодаря вашей заботе и чуткости ветераны, люди с ограниченными возможностями, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают реальную поддержку», — сказал глава Оренбуржья.

Он подчеркнул, что улучшение качества жизни людей сегодня является одной из главных задач, сформулированных президентом России. Ей подчинена работа правительства Оренбургской области. В 2020 году объем бюджетных средств, направленных на соцзащиту населения региона, был увеличен на 33% и превысил 17 млрд рублей. «В основе этой работы — вы и ваши коллеги! Спасибо вам за человечность и терпение, доброту и стремление помочь!» — поблагодарил Денис Паслер.

Традиционный конкурс проводится с 2011 года, по его итогам определяются 20 человек, которые удостаиваются звания «Лучший работник организации социального обслуживания Оренбургской области» и получают денежную премию. За прошедший период в нем приняли участие 650 человек, из них 220 стали победителями. Кроме того, оренбургские социальные работники уже девять раз становились призерами Всероссийского конкурса «Лучший работник организации социального обслуживания».

Всего в области 63 социальных учреждения, ежегодно они предоставляют услуги и помощь каждому пятому жителю области. Больше 50 видов выплат в качестве социальной поддержки получают 475 тысяч человек.