Сараево, , 14:29 — REGNUM Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик воспринимает генерала Ратко Младича не как военного преступника, а как военного. Об этом он сказал журналистам 7 июня в Баня-Луке.

«Гаагский трибунал — это не место, в котором восторжествовала справедливость, он не способствовал примирению народов», — привёл слова Додика телеканал Н1.

По словам сербского политика, Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который 8 июня огласит решение по апелляциям Младича, по всей видимости, поступит в традициях Гаагского трибунала, чьи дела унаследовал.

Напомним, что Гаагский трибунал в ноябре 2017 года признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в «геноциде боснийских мусульман» в Сребренице в 1995 году, и приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее Международный остаточный механизм по уголовным трибуналам, рассмотрев апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, принял решение ужесточить наказание, назначенное судом первой инстанции.