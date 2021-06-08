Джакарта, , 14:22 — REGNUM Норвегия готова укреплять сотрудничество с Индонезией в сфере возобновляемой энергии, сообщает Antara.

Посол Норвегии в Индонезии Вегард Каале заявил, что стороны установили хорошие дипломатические отношения на протяжении более 70 лет, и есть надежда, что связи Норвегии и Индонезии будут и дальше развиваться, в том числе в секторе возобновляемых источников энергии.

По словам посла, использование солнечной и гидроэнергетики может уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.

Посол также выразил готовность Норвегии поделиться опытом и информацией, чтобы помочь Индонезии достичь целевого уровня в 23% к 2025 году.