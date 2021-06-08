Ново-Огарево, Московская область, , 14:19 — REGNUM России предстоит усовершенствовать свою систему социальной защиты. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций.

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«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты», — заявил Путин.

«Как выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе? Считаю, что у нас есть очень ценный ресурс — это лучшие решения и практики, которые на деле доказывают свою пользу, уже используются в наших регионах и муниципалитетах, работе некоммерческого сектора. Такой опыт, безусловно, нужно обобщать и распространять по всей стране», — продолжил он.