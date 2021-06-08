Будапешт, , 13:36 — REGNUM Полиция Венгрии 8 июня задержала гражданина Сербии, который перевозил 14 нелегальных мигрантов из Афганистана в микроавтобусе с сербскими номерами.

Полиция сопроводила мигрантов до ограждения на венгерско-сербской границе. Против гражданина Сербии было возбуждено уголовное дело о контрабанде людей. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщил сербский телеканал РТС.

Напомним, что ранее Венгрия построила забор для защиты от мигрантов вдоль границы с Сербией. Только в 2015 году в Венгрию прибыли около 400 тысяч мигрантов, которые пытались попасть в Австрию и Германию. Венгерские власти после этого усилили пограничный контроль на южной границе, откуда мигранты в основном попадали на территорию страны.