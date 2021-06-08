Стокгольм, , 13:30 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен продолжает лавировать между «минами в политических водах» страны. Поддержка работодателей и профсоюзов новых предложений по изменению трудового законодательства свидетельствует о том, что ему в очередной раз удалось избежать «потенциального кризиса». Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель SVT Nyheter Матс Кнутсон.

Когда 7 июня были представлены новые законопроекты о регулировании рынка труда и изменении трудового законодательства Швеции, они были одобрены как профсоюзами, так и работодателями. «Центристы» и «Либералы», отмечает Кнутсон, одобрили предложения, равно как и Конфедерация предпринимателей Швеции, так и два крупнейших профсоюза IF Metall и Kommunal.

Таким образом, правительству и Стефану Лёвену лично удалось избежать тяжелого кризиса из-за вопроса, который оказался наиболее острыми при подписании «Январского соглашения». Однако, предупреждает Кнутсон, не все профсоюзы с новой реформой согласились, что в дальнейшем может подорвать их сотрудничество с «Социал-демократами».

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