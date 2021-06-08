Москва, , 13:16 — REGNUM Инвесторам нужно предложить налоговые льготы в зависимости от сделанных вложений, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Зорин.

Он прокомментировал комментарий главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о возможном повышении ставки налога на прибыль для компаний, которые не инвестируют в отечественную экономику.

«Позиция правительства понятна — ввиду изменения экономической ситуации повышение налогов является необходимой мерой. Сохранение текущей ставки для инвесторов поможет решить сразу несколько вопросов: заинтересовать компании вкладывать прибыль, не выводя финансы с рынка, а также помочь в развитии других отраслей бизнеса. Однако при принятии решения о повышении налогов необходимо будет детально проработать многие моменты: установить процент прибыли, начиная с которого будет использоваться «льготная» ставка, разграничить отрасли по сферам деятельности и, соответственно, предполагаемой прибыли, предложить варианты инвестирования. С другой стороны, на сегодняшний день ввиду сложной экономической ситуации (в первую очередь — из-за коронавирусных ограничений) страдают многие отрасли бизнеса. Поэтому повышение налоговой ставки для компаний, сохраняющих прибыль, может стать серьёзным ударом, что повлечёт «уход в тень» либо полную остановку деятельности», — сказал эксперт.

По его мнению, решением проблемы может стать не только сохранение налоговой ставки для инвесторов, но и «предоставление других льгот в зависимости от совершённых вложений».

«Также необходимо провести широкую информационную кампанию по разъяснению трудовым коллективам объективной социальной направленности принимаемых властью мер и необходимость применения переходных временных правовых положений, чтобы бизнес имел возможность перестроиться к новым экономическим реалиям», — отметил Зорин.

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