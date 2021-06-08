Барнаул, , 13:02 — REGNUM В Алтайском крае работают около девяти тысяч социальных работников. А получателями социальных выплат является почти каждый третий житель региона. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Также отмечается, что в 2020 году объем выделенных региону средств составил более 29 миллиардов рублей. Большая часть этого финансирования направлена на выплаты семьям с детьми. На торжественном мероприятии, посвященном 30-летию социальной работе в России и Дню социального работника, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил тружеников и ветеранов отрасли с праздником.

«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации является куратором по реализации индивидуальных программ социально-экономического развития края. С ведомством у нас сложились хорошие взаимоотношения, которые позволяют Алтайскому краю на самых ранних этапах в качестве экспериментальной площадки включаться в самые разные инициативы и проекты правительства России, федерального Министерства труда и социальной защиты», — сказал губернатор Виктор Томенко и вручил работникам социальной защиты государственные и краевые награды.

Всего более 40 человек были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами.