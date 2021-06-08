Белград, , 13:09 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр страны Анна Брнабич примут участие 8 июня в заседании Совета безопасности ООН, на котором будет представлен доклад Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Сессия состоится после вынесения окончательного приговора Ратку Младичу. Оглашение приговора будет проходить по видеосвязи.

«Совет Безопасности ООН проявил огромное уважение к президенту Вучичу, потому что ему позволили выйти за рамки всех протоколов и подключиться к заседанию онлайн. Я горжусь тем, что в эти трудные моменты для нашей страны завтра я присоединюсь к президенту во время заседания Совета Безопасности ООН. Я полагаю, что выступление президента будет историческим, и что наш народ будет этим гордиться», — заявила премьер-министр страны Анна Брнабич.