Обнинск, Калужская область, 8 июня, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией в городе Обнинске Калужской области разработают специальный знак «Наши сотрудники привиты», который можно будет увидеть в магазинах, аптеках, ресторанах и других организациях торгово-развлекательной сферы, где персонал прошёл вакцинацию. Такая табличка позволит горожанам чувствовать себя в безопасности и спокойно посещать общественные места, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу администрации Обнинска Татьяну Леонову.

Admoblkaluga.ru Вакцинация от коронавируса.

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На сегодняшний день по количеству привитых граждан от COVID-19 город перешагнул 12-тысячный рубеж. Первым компонентом вакцины были привиты 12 тыс. 164 человека, вторым компонентом — 9 тыс. 820 человек, что составляет 21,7% от плана и 13,1% от взрослого населения. Вакцинации подлежит 60% взрослого населения Обнинска, что составляет 56 тысяч человек. Всего с начала прививочной кампании медики получили 14 тыс. 300 доз вакцины от коронавирусной инфекции.

По словам и. о. директора Клинической больницы № 8 ФМБА России Олега Ярошенко, ежедневно мобильная прививочная бригада медучреждения объезжает предприятия различных форм собственности, вакцинирует горожан прямо на рабочих местах.

«Мы работаем по заранее составленному графику. Заявки отрабатываем оперативно. План работы мобильной бригады расписан на неделю вперед. Проанализировали данные Центра профпатологии, где находятся на медицинском обеспечении сотрудники 15 ведущих городских спецпредприятий: в среднем, в каждом из них доля привитых составляет от 12 до 18%. Ещё есть, кого прививать в коллективах крупных предприятий. Аналогичная картина и в других организациях», — отметил Олег Ярошенко.