В магазинах и аптеках Обнинска появятся знаки «Наши сотрудники привиты»
Обнинск, Калужская область, 8 июня, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией в городе Обнинске Калужской области разработают специальный знак «Наши сотрудники привиты», который можно будет увидеть в магазинах, аптеках, ресторанах и других организациях торгово-развлекательной сферы, где персонал прошёл вакцинацию. Такая табличка позволит горожанам чувствовать себя в безопасности и спокойно посещать общественные места, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу администрации Обнинска Татьяну Леонову.
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На сегодняшний день по количеству привитых граждан от COVID-19 город перешагнул 12-тысячный рубеж. Первым компонентом вакцины были привиты 12 тыс. 164 человека, вторым компонентом — 9 тыс. 820 человек, что составляет 21,7% от плана и 13,1% от взрослого населения. Вакцинации подлежит 60% взрослого населения Обнинска, что составляет 56 тысяч человек. Всего с начала прививочной кампании медики получили 14 тыс. 300 доз вакцины от коронавирусной инфекции.
По словам и. о. директора Клинической больницы № 8 ФМБА России Олега Ярошенко, ежедневно мобильная прививочная бригада медучреждения объезжает предприятия различных форм собственности, вакцинирует горожан прямо на рабочих местах.