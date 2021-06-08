Москва, , 12:15 — REGNUM Жителей РФ ждут длинные выходные с 12 по 14 июня из-за празднования Дня России, сообщили в Роструде.

«При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня», — сообщили в ведомстве.

Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, граждан ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, следующие длинные выходные ждут российских граждан только осенью. Официальный праздничный день 4 ноября в 2021 году выпал на четверг. На пятницу, 5 ноября, переносится выходной со 2 января, совпадающий с официальными праздничными днями. Таким образом, выходные продлятся с 4 по 7 ноября.