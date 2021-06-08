Минск, , 12:15 — REGNUM На фоне сложившихся обстоятельств вопрос об обеспечении вооруженных сил (ВС) Белоруссии современным вооружением стоит очень остро. Об 8 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра страны Юрием Назаровым и председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом.

«В силу сложившихся обстоятельств, а они всегда у нас были непростыми, очень остро стоит вопрос обеспечения наших вооруженных сил — не только армии, всех вооруженных сил — современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур», — приводит его слова издание «Беларусь сегодня».

Также Лукашенко указал, что для внутренних войск нужно специфическое вооружение, которое будет несколько отличаться от вооружения армии, а последней, по словам белорусского лидера, необходим более широкий спектр вооружения.

Кроме этого, он уточнил, что военно-промышленный комплекс приносит в экономику республики приличный вклад.

«А самое главное — это высокотехнологичное производство, сравнимое только с космическими и атомными технологиями. Без современных продвинутых технологий невозможно создать современное оружие», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», в соответствии с которым в республике усиливается ответственность за преступления экстремистского характера.