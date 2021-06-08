Москва, , 11:54 — REGNUM Россия борется за права граждан Украины в то время, как Запад рассматривает республику как рынок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы отделяем граждан от той власти, которая сегодня на Украине допускает геноцид своего народа. Это тоже должно быть четко высказано, у всех должно быть понимание: мы боремся за права граждан Украины, которые остались один на один. Один на один, потому что они не интересны ни Америке, ни Совету Европы. Важна их территория, их природные ресурсы, их рассматривают как дешевую рабочую силу», — заявил Володин.

«Мы же рассматриваем граждан Украины как братский народ. И мы считаем, что права всех должны защищаться независимо от национальности», — подчеркнул он.

В этой связи спикер Госдумы заявил об обращении к коллегам из ПАСЕ, ОБСЕ, — надо назначать мониторинговые группы и давать жесткую оценку происходящему.

«Не могут европейские страны поддерживать режим, который позволяет процветать национализму, фашизму. Нельзя поддерживать ту власть, которая закрывает оппозиционные СМИ, партии. Это должен понимать и Байден, к которому пытается достучаться Зеленский», — заявил Володин.

Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила внесенный в Верховную раду Украины проект закона о «коренных народах Украины», который в качестве коренных народов выделяет исключительно крымских татар, караимов и крымчаков, проживающих в Крыму.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума призвала парламенты мира осудить разделение народов на Украине