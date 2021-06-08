Москва, , 10:47 — REGNUM В России текущим летом ряд категорий граждан могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий, сообщил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в интервью «Прайм».

Так, по его словам, с 1 июля материальную поддержку в размере 6350 рублей получат беременные женщины в трудном финансовом положении, для этого они должны успеть встать на учет до 12-й недели беременности.

В июле неполным российским семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно начнут начислять ежемесячное пособие в размере 5650 рублей. Однако получить выплаты смогут те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Кроме того, в последний месяц лета семьи с детьми от 7 до 16 лет включительно получат выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов сообщил, что в России некоторые семьи могут остаться без выплат на детей. Причиной тому — новый порядок получения пособий, который претерпел изменения в 2021 году.

Он напомнил, что ранее ежемесячные выплаты на ребёнка в возрасте от трех до семи лет включительно были положены малообеспеченным семьям, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе.

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