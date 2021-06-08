Пекин, , 10:22 — REGNUM Компания Geely готовит премьеру обновленного кроссовера Vision X6, который в России известен под наименованием Emgrand X7. Снимки с новинкой размещены на сайте министерства промышленности Китая.

После обновления в Китае новинка получила приставку Pro. На представленных изображениях видно, что Vision X6 Pro оснастили новой решеткой радиатора, иными бамперами и модернизированной оптикой.

Длина обновленной модели по сравнению с предшественником увеличилась на 46 мм, до 4 546 мм. А вот размер колесной базы остался прежним — 2661 мм.

В качестве силовой установки у новинки турбированный двигатель объёмом 1,4 л мощностью 141 л. с. Агрегатируется он с «механикой» или «автоматом».

Внутри Vision X6 Pro установлена виртуальная «приборка» и новая мультимедийная система с большим экраном.

На авторынке новинка появится летом текущего года. Цены на модель пока неизвестны.

Напомним, в июне на авторынке Китая появится универсал Baojun Valli, который станет конкурентом Skoda Octavia.

Читайте также: Toyota представила два модернизированных пикапа Tacoma