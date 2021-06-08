Москва, , 10:09 — REGNUM Началось строительство станций «Академическая» и «Улица Строителей» Троицкой линии метро Москвы, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

«Строители вышли на площадки двух станций центрального участка Троицкой линии — «Академическая» и «Улица Строителей», — рассказал он.

Заместитель мэра заверил, что работы ведутся с соблюдением необходимых норм и требований безопасности, уже установлены информационные щиты, ведётся ограждение строительных площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2035 году в Новой Москве планируется построить 20 новых станций метро.

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