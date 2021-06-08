Москва, , 09:59 — REGNUM Итоговый экзамен для оценки знаний учеников будет действовать, однако не исключено, что «в недалёком будущем» проводить его будет бессмысленно. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пока никто, даже те, кто требует отмены ЕГЭ, не говорит, что выпускного экзамена не должно быть. Как бы мы его ни назвали, экзамен по оценке предметной составляющей пока будет действовать. Возможно, с развитием цифровизации, я не исключаю этого и даже уверен, что уже в недалеком будущем, в районе 30-х годов смысла не будет его проводить», — сказал Музаев.

При этом он призвал не питать иллюзий на данный счёт: «Оценка из разовой будет переходить в ежедневную оценку ученика. И вся система будет направлена на то, чтобы учителями выставлялись объективные оценки ежедневно, не только за контрольные работы».

Музаев подчеркнул, что смысл итоговой оценки может уйти в прошлое лишь тогда, когда все базы данных оценок и достижений можно будет отследить в режиме реального времени, это все будет соединено в одну систему, «и мы сможем эти данные обрабатывать».

Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день такой возможности нет.