Москва, , 10:01 — REGNUM С внезапной проверкой посетил военкомат Черемушкинского района Москвы министр обороны России Сергей Шойгу. Видео с проверкой главы минобороны РФ 8 июня размещено в блоге одного из пользователей «Яндекс. Дзен».

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как Шойгу проверяет работу военкомата и в ходе своего посещения заходит во все кабинеты.

Также в ходе проверки работники военкомата доложили министру обороны, что вопрос об электронной почте еще не решен и поэтому они работают с использованием обычной почты.

«Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… вы что, как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», — посетовал на этого Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня из информационного бюллетеня Минобороны РФ стало известно, что в Вооружённых силах России по состоянию на указанную дату выявлено 332 носителя коронавирусной инфекции.