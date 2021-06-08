Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя BMW, который во время конфликта на Калининской овощебазе устроил стрельбу. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между мужчинами произошел утром 7 июня в Калининском районе города. Около 11:00 мск в полицию обратился 54-летний мужчина. Он рассказал, что между ним и неизвестным произошел конфликт у складских помещений на овощебазе. В ходе которого оппонент произвел два выстрела в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся на автомобиле БМВ Х6.

«В результате введенного «плана-перехват» у дома 13 по улице Руставели нарядом патрульно-постовой службы полиции указанный автомобиль был остановлен, а 30-летний водитель задержан. У него изъят травматический пистолет», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.