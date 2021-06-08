Калуга, 8 июня, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Калужской области от COVID-19 привиты 106 тыс. 500 человек, из них 84 тыс. 457 человек закончили вакцинацию, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Активная прививочная кампания проводится в Перемышльском, Тарусском и Боровском районах. За последнюю неделю замедлились темпы вакцинации в Юхновском и Жуковском районах. Низкий охват населения вакцинацией сохраняется в Износковском, Дзержинском, Кировском и Мещовском районах. В область поступило 119 тыс. 348 комплектов вакцины от коронавирусной инфекции. Во всех прививочных пунктах вакцина имеется в достаточном количестве, работают стационарные и мобильные прививочные пункты.

Эпидобстановка в Калужской области остается стабильной. По общему количеству заражённых новой коронавирусной инфекцией (3,6% населения) регион занимает 49-е место в Российской Федерации.