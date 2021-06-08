Лондон, 8 июня, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании расследует инцидент с участием пьяных военнослужащих Соединённого Королевства, которых сняли с поезда в Эстонии. Об этом сообщает The Mirror.

NATO Английские солдаты

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«В настоящий момент ведётся расследование», — заявили газете в британском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шестеро британских солдат были сняты с поезда в Эстонии за нарушение общественного порядка. На шумное поведение военнослужащих НАТО пожаловались пассажиры поезда. Они заявили, что солдаты находились в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривали и вели себя агрессивно.

Проводники своими силами попытались решить проблему, но в итоге пришлось прибегнуть к помощи полиции. В результате солдат задержали в городе Йыгева неподалеку от границы с Россией и передали военной полиции Североатлантического альянса. Теперь их ждёт дисциплинарное взыскание.

Добавим, что в произошедшем сразу попытались найти «русский след». Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane's считает, что к инциденту могут быть причастны «агенты российской разведки». По его словам, российские спецслужбы могли преднамеренно его подстроить, чтобы дискредитировать действия НАТО.