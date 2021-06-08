Москва, , 09:12 — REGNUM Власти Москвы заинтересована в применении датского оборудовании, представленного на XXVI Международной выставке «АРХ Москва», для ускорения реализации программы реновации и повышения качества жилья, сообщили в Стройкомплексе.

По словам первого замруководителя департамента градостроительной политики столицы Олега Рындина, будет изучен опыт компаний Дании в области разработки и применения индустриальных фасадных конструкций и автоматизации систем отопления жилых домов.

«Устройство фасадных конструкций монолитных зданий — очень трудоемкий процесс в условиях непростой московской погоды. Индустриализация этого процесса существенно сократит время строительства домов по реновации», — уточнил Рындин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации строится и проектируется 290 жилых домов площадью 5,1 млн кв. метров.

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