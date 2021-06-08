Париж, 8 июня 2021, 09:10 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Италии Янником Синнером в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:0.
Надаль четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 9 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и четыре брейка.
В четвертьфинале турнира Надаль сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.