Лос-Анджелес, США, , 08:54 — REGNUM Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс присоединились к проекту триллера «Меню» (The Menu). Об этом 8 июня сообщает портал Comicbook.

В основу картины ляжет сценарий из «чёрного списка» Голливуда (лучшие неэкранизированные сценарии), который написали Сет Рейсс и Уилл Трейси. В качестве продюсера проекта выступит режиссёр Адам Маккей («Игра на понижение», «Власть»), снимать картину будет Марк Майлод (сериалы «Особое мнение», «Игра престолов», «Красавцы»).

Будущий фильм позиционируется как «мрачный комедийный психологический триллер, действие которого происходит в мире эксцентричной кулинарной культуры». Его сюжет расскажет о том, как молодая пара отправится на отдалённый остров, чтобы посетить необычный ресторан, в котором подают нестандартные блюда.

Напомним, Аня Тейлор-Джой исполнила главную роль в сериале Netflix «Ход королевы». Рэйфа Файнса зрители знают по картинам «007: Спектр», «Отель «Гранд Будапешт», «Гарри Поттер и Дары Смерти» и другим.

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