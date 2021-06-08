Москва, 8 июня, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о продлении льготной ипотеки является «выстраданным», но при этом «сбалансированным». Об этом 8 июня заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников в интервью газете «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

"Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сказал он.

Также глава МЭР отметил, что в случае резкой остановки льготной ипотечной программы мог бы произойти провал спроса и в итоге заморозка и отказ от новых проектов.

«Сейчас мы наконец увидели увеличение числа проектов в отрасли, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался. Рынок адаптировался к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложился COVID», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года, повысив ставку по ней до 7%, при этом размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.