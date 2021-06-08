Москва, , 08:41 — REGNUM Министерство внутренних дел РФ утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Как следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, это коснётся лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Читайте также: В России вступил в силу закон о возрождении вытрезвителей

Так, согласно утверждённому документу, сотрудники правоохранительных органов будут забирать пьяных с улиц, из транспорта и из жилья «в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции».

Кроме того, в такие вытрезвители будут доставлять граждан, находящиеся на площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах и парках, в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, а также в аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и в других общественных местах в состоянии любого вида опьянения.

Забрать нетрезвого гражданина могут и из дома, но в том случае, если он может нанести вред здоровью и жизни окружающих или ущерб имуществу, «по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон о возрождении вытрезвителей в России вступил в силу 1 января 2021 года. Доставлять пьяниц в учреждение будет полиция. При этом полномочия правоохранителей будут применяться не только к лицам, оказавшимся в состоянии опьянения на улицах, но и дома, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

В мае Министерство внутренних дел России направило в Минюст для государственной регистрации проект приказа о порядке помещения пьяных граждан в медвытрезвители, ранее согласованный с Минздравом РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД России согласовало порядок помещения пьяных граждан в медвытрезвители